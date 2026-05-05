Правительство России списало Калининградской области долг в 1,8 млрд рублей

размере 1,8 миллиарда рублей. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал ещё 27 апреля 2026 года, а официально о решении объявили 4 мая.
Списана ровно та сумма, которую регион вложил в модернизацию инфраструктуры: замену лифтов в многоквартирных домах, переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие важные проекты.
В федеральном правительстве подчеркнули: цель списания — высвободить ресурсы региона для дальнейшего совершенствования экономики и качества жизни граждан. Теперь освободившиеся деньги область сможет направить на новые проекты развития.