В Госдуме предложили сделать звонки бесплатными при отключениях связи

Депутат Исаков: из-за блокировки интернета люди вынуждены переплачивать за разговоры.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки из-за отключений связи. Об этом сообщает RTVI.

Депутат от КПРФ Андрей Исаков направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. Поводом стали анонсированные ограничения. 5, 7 и 9 мая в Москве отключат мобильный интернет. Некоторые регионы России уже живут в таком режиме несколько месяцев.

По словам парламентария, люди привыкли общаться через мессенджеры:

— Тарифы оформляли с расчетом на них. Когда интернет не работает, приходится звонить вне тарифа. Это ведет к дополнительным расходам. Разговор могут прервать из-за исчерпания средств.

Исаков согласен: безопасность важнее комфорта.

— Но возможность связаться с родными или позвать на помощь — тоже часть безопасности. При этом обычная сотовая связь в центре Москвы часто работает с перебоями. «Белые списки» тоже сбоят.

Депутат просит Шадаева разработать механизм. Граждане должны иметь возможность совершать бесплатные вызовы в условиях, когда мобильный интернет ограничен.

Ранее крупные операторы предупредили клиентов о возможных временных ограничениях с 5 по 9 мая. Это может привести к проблемам с безналичной оплатой, банкоматами и геосервисами.

