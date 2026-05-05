Горячую воду в Уфе отключили дольше нормы: наказаны УК и ресурсники

Прокуратура Калининского района Уфы выявила нарушения при предоставлении коммунальных услуг жителям дома на улице Кольцевой. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка показала, что в сентябре прошлого года в доме отключили горячую воду из-за изменений давления и температуры в трубопроводах. Перерыв в подаче ресурса оказался дольше допустимого срока.
Прокуратура внесла представления управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. После вмешательства надзорного ведомства специалисты отрегулировали индивидуальный тепловой пункт и сделали перерасчет платы за содержание и коммунальную услугу.