Люди и культура: где встречаются буддизм, северные традиции и влияние Азии

На Дальнем Востоке многие культурные места остаются не музейными декорациями, а частью живой традиции. В дацанах, северных поселениях, этнокомплексах и на локальных праздниках важно вести себя спокойно и уважительно: не шуметь, не фотографировать людей без разрешения и не превращать обряды в «экзотику для контента». Если перед входом нужно снять головной убор, обойти ступу по часовой стрелке или не заходить в отдельные зоны — лучше это сделать и заранее уточнить правила на месте.