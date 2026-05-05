Прокуратуре не удалось отменить оправдательный приговор воронежского предпринимателя

Благоустройство парка в Новохоперске стоило почти 31 млн руб., госконтракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Владимиром Кодинцевым. За счет областного бюджета в нем сделали фонтаны, сцену для проведения концертов и дискотек, а также выполнили мощение тротуаров и площадок брусчаткой серого и белого цветов. Также подрядчик установил детский городок в виде деревянного корабля, видеонаблюдение и поливочный водопровод. В 2021 году Контрольно-счетная палата сообщила о выявленных нарушениях при исполнении работ: сценический подиум, по данным ведомства, был сделан в нарушение требований технического задания.