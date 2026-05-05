В Октябрьском районе Красноярска рядом со школой и детским садом ремонтируют дорогу

В Октябрьском районе Красноярска начался ремонт улицы Крупской. Об этом сообщили в мэрии.
Работы развернулись на участке длиной 1,13 км — от Высотной, 27 до Забобонова, 4. Здесь находится несколько социальных объектов: лицей, детский сад и краевое бюро медико-социальной экспертизы.
Дорожники обновят асфальт и бордюры. Обещают решить и давние проблемы пешеходов. Протоптанную жителями тропинку между домами № 26 и № 28а заасфальтируют. У бюро МСЭ обустроят нерегулируемый пешеходный переход для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас рабочие демонтируют старый бордюр и готовят основание под тротуары. Движение машин не перекрыто полностью — транспорт пускают по одной полосе.
Всего в этом сезоне отремонтируют 25 дорожных участков. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Параллельно работы идут еще на восьми объектах, включая улицы Авиаторов, Маерчака и Октябрьский мост. К укладке свежего асфальта подрядчики перейдут после завершения демонтажа и монтажа бордюров.
