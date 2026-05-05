Евгений Точилов возглавил Камерный драмтеатр в Омске

Известный актер Пятого театра назначен художественным руководителем театра имени Решетникова, ранее известного как Лицейский.

Источник: Комсомольская правда

Омский актер Евгений Точилов назначен художественным руководителем Камерного драматического театра имени Решетникова. Ранее эта площадка носила название Лицейский театр.

В последние годы Точилов работал в труппе омского Пятого театра, где играл в спектаклях «Кабала святош», «Каштанка», «Зойкина квартира» и других постановках. Его опыт и творческая репутация стали весомым аргументом при выборе нового руководителя.

Камерный драмтеатр имени Решетникова занимает особое место в культурной жизни региона. Коллектив известен экспериментальными постановками и вниманием к современной драматургии. Смена художественного руководителя открывает новую страницу в истории театра.

В планах нового худрука — обновление репертуара, привлечение молодых режиссеров и расширение гастрольной деятельности. Особое внимание будет уделено работе с молодежной аудиторией и образовательным проектам.

Назначение Точилова поддержано учредителем театра и профессиональным сообществом. Омичи вправе ожидать от театра новых ярких премьер и интересных творческих решений.