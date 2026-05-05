Первый американский астронавт Алан Шепард отправился в космос 65 лет назад

Утром облака накрыли Флориду, так что сделать хорошие фотографии не вышло бы, и потому старт отложили еще на два часа. На третий час лежания в корабле Шепард не выдержал и сообщил, что ему срочно нужно в туалет. Инженеры ответили, что на извлечение его из корабля уйдет столько же времени, сколько потратили на то, чтобы он там оказался. Кроме того, они попросили его не ходить по себя, так как это замкнет подсоединенные к телу электроды. На это Шепард уведомил центр управления полетом, что электроды необходимо выключить, поскольку ждать он больше не может.