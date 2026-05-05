В Чебоксарах приостановили работу общественного транспорта на фоне атаки БПЛА

В 02:30 мск удары по Чебоксарам подтвердил глава республики Олег Николаев: он заявил, что «службы отработали штатно и оперативно» и пострадавших нет. Однако в республиканском минздраве уточнили, что пострадали как минимум трое. Один местный житель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Еще двое находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают помощь амбулаторно. Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение их прав.