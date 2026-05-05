Ветеринары рассказали, как защитить домашних животных от клещей весной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С наступлением тепла возрастает риск укусов клещей у домашних животных. Паразиты активны в траве, кустарниках и лесопарках и представляют серьезную угрозу для здоровья питомцев.
Клещи не только болезненно кусают, но и переносят опасные инфекции. Среди них — болезнь Лайма и пироплазмоз. Последний считается особенно опасным: без лечения животное может погибнуть в течение нескольких дней.
Клещ может находиться на теле животного от получаса до нескольких часов, выбирая участки с тонкой кожей — уши, шею, пах или область между пальцами. Заражение происходит не сразу, поэтому важно регулярно осматривать питомца после прогулок.
Симптомы могут проявиться не сразу. Владельцам советуют обращать внимание на вялость, повышение температуры, потерю аппетита, хромоту, потемнение мочи и бледность слизистых. При появлении таких признаков необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Если клещ обнаружен, его нельзя раздавливать или резко выдергивать. Лучше использовать специальные приспособления или аккуратно удалить паразита вращательными движениями, после чего обработать место укуса и показать животное специалисту.
Основная мера защиты — профилактика, предупреждают специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Ветеринары рекомендуют регулярно использовать противоклещевые препараты (капли, ошейники, спреи или таблетки), а также избегать прогулок в высокой траве в период активности паразитов.