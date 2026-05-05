В Ленинском районе строят новую набережную Енисея

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовали работы по созданию набережной в Ленинском районе — на участке вдоль Енисея от Октябрьского моста до Северного проезда, 12. Ранее здесь не было обустроенной зоны отдыха: берег оставался заросшим.
За благоустройство территории в прошлом году проголосовали жители.
На участке появится прогулочная зона с сетью дорожек, освещением, детскими и спортивными площадками. Уже началась расчистка территории от хаотичной растительности. Также предусмотрены смотровые балконы, зоны для отдыха и масштабное озеленение — высадка деревьев, кустарников и многолетних растений. Работы продлятся все лето, сообщают в администрации.
Всего в этом году в Красноярске благоустраивают восемь общественных пространств. Горожане также смогут выбрать объекты для следующего этапа — голосование доступно жителям старше 14 лет онлайн или с помощью волонтеров.