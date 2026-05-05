«Блин, серьёзно?»: омские болельщики — о вчерашней катастрофе с «Локомотивом»

— «Капля надежды всегда остаётся». — «Все комментарии против “Авангарда”. Нужно быть рядом со своей командой при любом результате. Иначе какие вы болельщики? А что будете говорить, когда выиграют 7-й матч? АВАНГАРД, ВПЕРЁД!!! Омск верит!» — «Тут ошиблись, там ошиблись — … (пофигу — прим. ред.), нужно поддерживать их в этой битве. Это и есть финал, для нас этот матч будет самым важным в сезоне. Сектор в Ярике должен быть полным, и мы должны перекрикивать их … (нафиг — прим. ред.). В 7-м матче каждый сыграет сверх своих сил, будет мотивирован больше, сильнее. Не нойте, лучше идите и пишите слова поддержки в тг к Васе, Якупову и Дамиру. Покажите, что вы верите в них». — «После такой “двоечки” в бороду “Авангарду” и “похоронного” в овертайме — они должны просто переродиться, воскреснуть, чтоб в Ярославле завтра забрать игру!» — «Уж очень хочется верить, что пройдём “Локо”, есть 60 минут, чтобы победить. Да, будет тяжело. Да будет фигурное катание Паника, разговоры Радулова, сейвы Исаева, но и наши не лыком шиты!».