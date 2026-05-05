«Блин, серьёзно?»: омские болельщики — о вчерашней катастрофе с «Локомотивом»

То, что вчера случилось на «G-Drive Арене», вероятно, войдёт в историю отечественного хоккея. «Авангард» умудрился свести вничью матч, в котором вёл 2:0 к началу последней минуты третьего периода, а затем выдохся в овертайме и проиграл ярославскому «Локомотиву».
Заслуженно или нет — уже неважно, факт в том, что завтра, 6 мая, состоится без преувеличения один из главных матчей в новейшей истории омского хоккея. По крайней мере, если судить по комментариям болельщиков.
Лайв-реакция в хоккейных чатах в момент гола Рафикова во втором овертайме
Мы не можем привести лайв-реакцию в хоккейных чатах в момент гола Рафикова во втором овертайме даже при всём желании. Поверьте, там слишком много ругательств. Даже наш корреспондент был в таком шоке от произошедшего, что не стал печатать традиционный пост с результатом игры.
Пять стадий принятия
Отрицание
— «Блин, серьёзно?» — «30, мать его, секунд!» — «Слить игру — это надо умудриться».
Гнев и горькая ирония
— «Марамои! На всю Россию опозорились и стали посмешищем. За такую команду нет желания тратить здоровье и переживать». — «Не, я сейчас … (ударю нафиг — прим. ред.) какому-то фанату “Локомотива” после матча». — «Позор тренера!» — «Слов нет, одни эмоции…» — «А это потому, что руководство “Авангарда” хотело собрать деньги на домашних играх». — «Это не… (поражение — прим. ред.). Это … (пораженьище — прим. ред.). Спасибо за сезон».
Торг
— «А если бы Потуральски попал?» — «А могли в финал выйти…» — «Просто занимались пробросами и не стали бросать. Без бросков гол не забить и не победить». — «Ну и что? “Локомотив” тоже не вечный, они тоже ошибаются. Главное — методично наказывать».
Депрессия
— «Повезёт тому, кому везёт, а везёт “Фонбету”. Неужели кто-то сомневается в исходе седьмого матча???» — «Они сами в себя не верят. Это какой нужно быть командой, чтобы так бездарно … (проиграть — прим. ред.) игру? Не достойны быть в финале и НИКОГДА они больше не будут чемпионами. Свои миллионы они получат в любом случае, зачем стараться, что тренеру, что игрокам. А на честь города и болельщиков им РОВНО. Вот и вся вера». — «Ярик теперь не отдаст, будем честны». — «Незачем ехать получать изнасилование, сегодня хватило!».
Принятие
— «Капля надежды всегда остаётся». — «Все комментарии против “Авангарда”. Нужно быть рядом со своей командой при любом результате. Иначе какие вы болельщики? А что будете говорить, когда выиграют 7-й матч? АВАНГАРД, ВПЕРЁД!!! Омск верит!» — «Тут ошиблись, там ошиблись — … (пофигу — прим. ред.), нужно поддерживать их в этой битве. Это и есть финал, для нас этот матч будет самым важным в сезоне. Сектор в Ярике должен быть полным, и мы должны перекрикивать их … (нафиг — прим. ред.). В 7-м матче каждый сыграет сверх своих сил, будет мотивирован больше, сильнее. Не нойте, лучше идите и пишите слова поддержки в тг к Васе, Якупову и Дамиру. Покажите, что вы верите в них». — «После такой “двоечки” в бороду “Авангарду” и “похоронного” в овертайме — они должны просто переродиться, воскреснуть, чтоб в Ярославле завтра забрать игру!» — «Уж очень хочется верить, что пройдём “Локо”, есть 60 минут, чтобы победить. Да, будет тяжело. Да будет фигурное катание Паника, разговоры Радулова, сейвы Исаева, но и наши не лыком шиты!».
Верим, ребята!