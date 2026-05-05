В Санкт-Петербурге отремонтируют Автозаводскую улицу

Ремонт Автозаводской улицы в Пушкинском районе Санкт‑Петербурга проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты обновят участок протяженностью 2 км: от улицы Ленина до Софийской улицы. Они уложат два слоя нового асфальта и нанесут разметку. Также планируется отремонтировать тротуары.
Автозаводская улица играет важную роль в транспортной инфраструктуре поселка Шушары, связывая Софийскую улицу с проездом к промышленным зонам. Кроме того, она обеспечивает доступ к станции метро «Шушары».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.