Сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в праздники

К празднованию Дня Победы увеличена вместимость поезда «Ласточка», следующего по маршруту Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
В праздничные дни мая ОАО «РЖД» будет использовать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» на линии Нижний Новгород — Москва.
Из Москвы десятивагонный экспресс отправится 8 мая в 21:15, а в Нижний Новгород прибудет 9 мая в 01:15.
Поезд из Нижнего Новгорода, столицы Приволжья, отправится 11 мая в 04:32 и прибудет в Москву в 09:09.
Стоит отметить, что пассажиры этого поезда имеют возможность воспользоваться услугой подтверждения личности без предъявления бумажных документов. Эта функция доступна для пассажиров старше 18 лет, которые при покупке билета предоставили данные действующего паспорта и дали согласие на обработку биометрических данных. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и на портале Госуслуг.
Приобрести билеты можно через мобильное или веб-приложение, на официальном сайте в разделе «Пассажирам», а также в кассах на железнодорожных станциях.
Дополнительную информацию о правилах приобретения билетов и расписании движения поездов можно получить на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам» или обратившись в Центр поддержки клиентов или по бесплатному телефону 8−800−775−00−00.