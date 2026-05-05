В Самаре нашли способ ускорить производство металлических деталей

Инженер Самарского политеха нашел способ ускорить производство сложных металлических деталей. Исследования ведутся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
Сейчас этот процесс занимает много времени и сил. Например, чтобы отлить корпус топливной форсунки, нужно залить в форму расплавленную сталь, а для этого сначала — сделать идеальную восковую копию будущей детали. Для восковой копии нужна специальная металлическая форма, которую приходится долго вырезать на станке. Для мелких партий деталей это экономически невыгодно.
Молодой ученый предложил упростить этот процесс. Вместо того, чтобы вырезать металлическую форму на станках, он решил создавать ее на 3D-принтере по технологии SLA-печати. Метод подразумевает использование специальной жидкой смолы, которая, застывая под действием лазера, приобретает определенную форму.
«Основная идея — не просто напечатать форму, а сделать так, чтобы она работала как полноценный инструмент для производства изделий. В традиционном подходе, если нужно сделать пять сложных стальных деталей, приходится тратить месяцы на изготовление алюминиевой пресс-формы. Мы же предлагаем печатать оснастку для литья за несколько дней. Это колоссальная экономия времени», — объяснил аспирант кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Талгат Тукабайов.
