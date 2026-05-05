Пермская судоверфь спустила на воду судно для круизов на Русский Север

Двухпалубник «Мамин-Сибиряк» приобрела теплоходная компания «ВолгаWolga» (ООО «Большой маяк») летом 2025 года. Как тогда сообщал совладелец компании Вадим Яхнин, судно будет работать на северных направлениях, включая Республику Карелию, а также Ленинградскую область: район Старой Ладоги, Онежского озера с выходом на Соловки, Беломорканал и реку Волхов до Великого Новгорода. Согласно официальному сайту ТК, лайнер начнет выполнять круизы с конца июля текущего года.