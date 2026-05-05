Стало известно, когда обработают «Гремячую гриву» и «Серебряный лог» от клещей в Красноярске

В Красноярске определили дополнительные даты акарицидной обработки популярных туристических маршрутов. Об этом сообщили в агентстве по туризму Красноярского края. Так, 7 мая работы проведут сразу на нескольких территориях: с 10:00 до 11:00 — в экопарке «Гремячая грива» и с 16:00 до 17:00 — в визит-центре «Серебряный лог» и на верхней площадке лестницы в районе Удачного. После обработки находиться на этих территориях можно будет только спустя шесть часов. Специалисты отмечают, что такие меры снижают риск встречи с клещами, однако не обеспечивают полной защиты. При посещении природных зон рекомендуется использовать репелленты и внимательно осматривать одежду и тело после прогулок. Повторную обработку планируют провести через месяц, — уточнили в пресс-службе агентства. Напомним, что 5 мая акарицидную обработку проводят на трех территориях: на смотровой площадке Николаевской сопки, в экопарке «Юдинская долина» и на Восточном входе в нацпарк «Красноярские Столбы».