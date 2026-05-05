Российскую вакцину от менингококка тестируют в Нижнем Новгороде

Нижегородский центр борьбы со СПИД совместно с компанией «Форум-Биотех» и НИИ вакцин ФМБА России проводят третью фазу исследований отечественной вакцины от менингококка. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Препарат, разработанный в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА, защищает сразу от пяти серогрупп (A, B, C, W, Y). В его состав включен компонент B (самый распространенный штамм менингококка в России).
По словам Никонова, для оценки эффективности вакцины в СПИД-центре внедрили высокоточный люминесцентный анализ L-SBА.
«Он позволяет буквально “в цифрах” увидеть, как антитела уничтожают бактерии менингококка. Иммунитет у детей проверяют по крошечным объемам сыворотки, что делает исследования безопасными даже для младенцев», — отметил главный врач центра Соломон Апоян.
Планируется, что регистрационное удостоверение будет получено в конце этого года, а в гражданский оборот препарат поступит в 2027 году.
Апоян подчеркнул, что внедрение L-SBA позволит проверять эффективность вакцин и против других вирусов. Например, в ветеринарии и агросекторе для контроля среды обитания животных.
