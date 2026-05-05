Сотрудница нижегородской таможни выиграла 1 млн рублей в лотерею

Нижегородка победила в лотерее и выиграла один миллион рублей. Историю победительницы рассказали в пресс-службе Столото.
Любовь Кулькова из Нижнего Новгорода уже более 25 лет работает на таможне, а в свободное время увлекается садоводством и плаванием. Недавно женщина без какого-либо повода получила счастливый лотерейный билет в подарок от брата. В результате она выиграла миллион рублей.
«Проверили его вместе только спустя два месяца после розыгрыша и очень удивились. Я лично до сих пор в шоке и пока не осознала происходящее. Еще до победы мечтали с братом, что если выиграем, то деньги потратим на общие нужды», — поделилась победительница.
Нижегородка добавит выигрыш к уже накопленным средствам для того, чтобы купить общий автомобиль для себя и брата.
