Скорость на участке трассы в районе сельского поселка Ждановский снизили

В воскресенье, 3 мая, там прорвало канализацию и затопило дорогу.

Источник: Нижегородская правда

На участке Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от автодороги М-7 «Волга» в районе сельского поселка Ждановский в Кстовском районе ограничили скорость движения до 50 км/ч. Там установили соответствующие знаки и знак «Дорожные работы», сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, что в воскресенье, 3 мая, там прорвало канализацию. В итоге сточные воды затопили прилегающий бесхозный участок и дорогу между въездом в Большую Ельню и поворотом на Ждановский.

Сейчас на участке трассы ввели временное ограничение движения. Специалисты ГУАД и подрядчик ликвидируют прорыв и последствия подтопления. Причины происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мост на дамбе Нижегородской ГЭС ограничат в начале мая.