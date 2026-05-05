Скорость на участке трассы в районе сельского поселка Ждановский снизили

На участке Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от автодороги М-7 «Волга» в районе сельского поселка Ждановский в Кстовском районе ограничили скорость движения до 50 км/ч. Там установили соответствующие знаки и знак «Дорожные работы», сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Напомним, что в воскресенье, 3 мая, там прорвало канализацию. В итоге сточные воды затопили прилегающий бесхозный участок и дорогу между въездом в Большую Ельню и поворотом на Ждановский.
Сейчас на участке трассы ввели временное ограничение движения. Специалисты ГУАД и подрядчик ликвидируют прорыв и последствия подтопления. Причины происшествия выясняются.
