Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свидетельство о браке под угрозой из-за нового тренда в Казахстане

В пресс-службе НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан” сегодня, 5 мая 2026 года, опубликовали познавательную памятку о том, почему нельзя портить один из важных документов в Казахстане — свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тренд с испорченным свидетельством набирает популярность в Казнете

Специалисты с сожалением отмечают, что в Казнете набирает популярность тренд с испорченным свидетельством. Все чаще можно встретить видео и обсуждения, где документ намеренно подвергают «испытаниям».

В корпорации напоминают: свидетельство о браке — это официальный документ, подтверждающий регистрацию брака в государственных органах. Он подтверждает:

  • законный брак;

  • семейный статус;

  • юридические права супругов.

Важно:

  • Рвать или портить документ нельзя. Даже небольшое повреждение может сделать его недействительным.

  • Ламинирование документа также относится к порче.

Если ваш документ испорчен, необходимо обратиться в ЦОН или на портал электронного правительства для выпуска дубликата. Для этого при себе нужно иметь:

  • заявление;

  • удостоверение личности;

  • квитанцию об оплате регистрационного сбора.