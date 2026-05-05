Свидетельство о браке под угрозой из-за нового тренда в Казахстане

Тренд с испорченным свидетельством набирает популярность в Казнете
Специалисты с сожалением отмечают, что в Казнете набирает популярность тренд с испорченным свидетельством. Все чаще можно встретить видео и обсуждения, где документ намеренно подвергают «испытаниям».
В корпорации напоминают: свидетельство о браке — это официальный документ, подтверждающий регистрацию брака в государственных органах. Он подтверждает:
законный брак;
семейный статус;
юридические права супругов.
Важно:
Рвать или портить документ нельзя. Даже небольшое повреждение может сделать его недействительным.
Ламинирование документа также относится к порче.
Если ваш документ испорчен, необходимо обратиться в ЦОН или на портал электронного правительства для выпуска дубликата. Для этого при себе нужно иметь:
заявление;
удостоверение личности;
квитанцию об оплате регистрационного сбора.