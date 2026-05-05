Брошенный кот со сломанными лапами идёт на поправку благодаря врачам и неравнодушным калининградцам

Кот, найденный в луже со сломанными лапами на Артиллерийской в Калининграде, идёт на поправку — он уже бегает и гоняет хозяйских питомцев. Об этом «Клопс» рассказала Виктория, приютившая брошеное на произвол судьбы животное.
В ветклинике найдёныша назвали Пушком, но новая хозяйка дала ему другое имя — Фенька. По словам Виктории, он быстро освоился в новой квартире. Состояние хвостатого после операции стремительно улучшается. Спустя месяц он бегает и чувствует себя бодрячком.
«В 20-х числах апреля ему сняли швы. Фенька гоняет одного из наших котов. Характер у него весьма своенравный и независимый», — смеётся Виктория.
Кота регулярно показывают ветеринару и выполняют все назначения. 4 мая закончился курс назначенных Феньке лекарств.
«Ездили к хирургу: через шесть недель предстоит вторая операция — Феньке будут снимать пластины с обеих лап. Доктор рекомендует это сделать, чтобы избежать проблем в будущем. На сегодняшний день всё хорошо заживает. Огромная благодарность всем, кто откликнулся на наш пост и помог оплатить операцию! Сами бы мы не потянули. Часть денег ещё осталась — мы отложили на следующие приёмы у врача», — говорит хозяйка котиков.
В начале апреля семья из Калининграда нашла в луже кота со сломанными лапами. В клинике его узнали — накануне животное принёс мужчина с дочкой, сказав, что питомец выпал из окна шестого этажа. Его владелец отказался от лечения котика и унёс его. Виктория взяла ответственность за раненого Феню, а читатели «Клопс» помогли оплатить лечение.