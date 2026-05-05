Открылась регистрация на ежегодный предпринимательский Форум им. В. Столля

Главная тема 2026 года — «Сильный бизнес в сильном регионе». Программа двухдневного форума охватит пять тематических направлений. «Сила рынка» посвящена борьбе за внимание аудитории, новым площадкам продвижения, личному и локальному брендам. «Сила команды» — кадрам, удержанию сотрудников, лидерству и формированию здоровой внутренней среды. В треке «Сила развития» речь пойдёт о господдержке, технологиях и искусственном интеллекте, коллаборациях и бизнесе для участников СВО. «Сила управления» затронет вопросы эффективности, гибкости и масштабирования. Еще одним треком программы станет «Сила системы» — о налогах, юридической безопасности и выборе правовой формы: от самозанятости до ИП.