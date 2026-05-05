Открылась регистрация на ежегодный предпринимательский Форум им. В. Столля

4 мая открылась регистрация на Форум имени Вильгельма Столля (12+). Мероприятие пройдёт 26 и 27 мая в «Воронеж Марриотт Отель» и будет приурочено ко Дню российского предпринимательства. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Форум 11 лет объединяет предпринимателей, руководителей компаний и представителей власти для обмена опытом и решения актуальных задач регионального бизнеса.
Главная тема 2026 года — «Сильный бизнес в сильном регионе». Программа двухдневного форума охватит пять тематических направлений. «Сила рынка» посвящена борьбе за внимание аудитории, новым площадкам продвижения, личному и локальному брендам. «Сила команды» — кадрам, удержанию сотрудников, лидерству и формированию здоровой внутренней среды. В треке «Сила развития» речь пойдёт о господдержке, технологиях и искусственном интеллекте, коллаборациях и бизнесе для участников СВО. «Сила управления» затронет вопросы эффективности, гибкости и масштабирования. Еще одним треком программы станет «Сила системы» — о налогах, юридической безопасности и выборе правовой формы: от самозанятости до ИП.
Участников Форума по традиции ждут ведущие эксперты — хедлайнеры мероприятия. Их выступления вызывают живой интерес и дарят применимые на практике инсайты. Имена спикеров будут раскрыты позднее, а детальная программа станет доступна в ближайшие дни.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».