Кто может бесплатно получить путевку в санаторий. Мы все выяснили

Россияне могут получить путевку в санаторий по медицинским показаниям. Также отдых в санатории положен работникам вредных производств. Об этом в комментарии «РИА Новости» напомнил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
«Работодатель в России действительно может направить сотрудника в санаторий, и такие случаи предусмотрены действующим законодательством. Прежде всего это санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования», — сказал Кривоносов.
По словам депутата, в этом случае путевка предоставляется за счет средств Социального фонда России, а работодатель помогает с оформлением документов и организацией.
Кроме того, работник может отправиться в санаторий по инициативе работодателя. Депутат отметил, что сегодня многие компании включают санаторно-курортное лечение в социальный пакет. В этом случае поездка может полностью или частично оплачиваться компанией — в зависимости от условий коллективного или трудового договора. Для работников вредных и опасных производств санаторно-курортное лечение может быть частью системы охраны труда, и в таких случаях расходы, как правило, несет работодатель.
В случае если сотрудник едет в санаторий по собственной инициативе, без медицинских показаний и без участия работодателя, он оплачивает поездку самостоятельно.
Кому положен увеличенный отпуск
Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин объяснил, что как минимум семь дополнительных дней отпуска могут получить работники, условия труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным 2-й, 3-й и 4-й степени или опасным условиям труда.
Дополнительный отпуск также полагается сотрудникам с ненормированным рабочим днем (не менее трех календарных дней) и для работников северных регионов (в районах Крайнего Севера это 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях — 16 дней, в других северных районах, где есть районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — восемь дней).
Увеличенный отпуск также положен некоторым педагогам. Например, 42 календарных дня отдыха предусматриваются для воспитателей, методистов и логопедов в детских садах, при этом большинству педагогов образовательных организаций положен отпуск 56 календарных дней.
Законно ли работать из отпуска
Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха считается нарушением трудового законодательства. Исключение — случаи, когда правительство издает распоряжение о введении в стране специальных экономических мер, уточнила ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
За незаконное привлечение сотрудников к работе в период отпуска предусмотрены штрафы в отношении руководителей и отдельно в отношении организации. Работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия.