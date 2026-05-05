В Железногорске прошла военно-спортивная игра «Зарница»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Труд» прошла военно-спортивная игра «Зарница». В соревнованиях участвовала 21 команда, а это около 230 учеников железногорских школ.
Церемонию открытия провели и. о. заместителя Главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Железногорск и официальный представитель союза ветеранов СВО Сергей Бурцев, депутат и главный специалист АО «РЕШЕТНЁВ» Глеб Шелепов, заместитель Главы ЗАТО по общественно-политической работе Дмитрий Протопопов, а также заместитель руководителя МКУ «Управление образования», депутат Эдуард Антонов.
«Первая игра “Зарница” прошла в 1964 году, а официальный свой статус обрела в 1967 году. Многие поколения мальчишек и девчонок продолжают играть в “Зарницу”. Что это нам дает? Любовь к Родине, первые навыки военного дела и, конечно, благодаря этой игре вы станете настоящими воинами, а сегодня, как никогда, нам нужны защитники», — сказал Сергей Бурцев.
После официальной части команды приступили к выполнению заданий, где они демонстрировали свою силу, смекалку и ловкость.