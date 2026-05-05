Сергей Кравчук: «Хабаровский край движется по пути устойчивого развития»

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, отчёт губернатора региона Дмитрия Демешина перед депутатами регионального парламента наглядно продемонстрировал устойчивый рост края по всем показателям, сообщает hab.aif.ru.
«Мы видим реальные результаты: рост промышленного производства, реализацию масштабных инвестиционных проектов, модернизацию городской среды и социальной инфраструктуры. Достижения региона стали возможны благодаря слаженному взаимодействию всех уровней власти, бизнеса и общества при поддержке президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации», — подчеркнул мэр краевой столицы.
Комментируя выступление губернатора, Сергей Кравчук акцентировал внимание на том, что благодаря Демешину были сдвинуты с мертвой точки и начали решаться многие острые вопросы и масштабные проекты.
«Хабаровск-Сити», развитие Большого Уссурийского острова, реализация мастер-плана Хабаровска, строительство межвузовского кампуса, школ и детсадов — вот те глобальные проекты, которым положено начало. Совместными усилиями мы продолжим двигаться вперёд к повышению качества жизни в нашем городе и крае", — сказал Сергей Кравчук.
Напомним, недавно мэр также выступил с отчётом перед депутатами Хабаровской городской думы.