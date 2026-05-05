Метростроевцы завершают монтаж плиты для тоннелепроходческих щитов на Горького

Монтаж плиты для тоннелепроходческих щитов подземки завершается на Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
4 мая на стройплощадке за тупиками станции «Горьковская» специалисты заливали бетон в заранее подготовленный металлический каркас лотка. Всего они уложили 700 «кубов» смеси или более 70 бетоновозов.
Ранее метростроевцы сооружали конструкцию из 123 тонн металла на площадке 70 на 21,6 метра. Когда необходимая прочность будет набрана, можно будет приступить к монтажу металлических конструкций ложа и направляющих путей для тоннелепроходческих щитов.
Ранее мы писали, что щиты метро разведут после станции «Горьковская» из-за ОКН в Нижнем Новгороде.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше