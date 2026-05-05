Под Зеленоградском обнаружили тюленя с раной на голове

Под Зеленоградском, рядом с Малиновкой, обнаружили обессиленного тюлененка. Это самец возрастом 4−5 недель, весом 16,5 кг, рассказали в организации «Сердце Морей». Именно сейчас там тюлень, которого назвали Ник, проходит реабилитацию.
У малыша глубокая инфицированная рана на шее. Ему уже дают антибиотики и обрабатывают рану.
«Было сделано все, чтобы снять боль, остановить воспаление и дать ему шанс восстановиться. Сейчас Ник только в начале пути, впереди еще много этапов реабилитации. Малыш под постоянным наблюдением специалистов, и ему помогают на каждом этапе», — говорится в сообщении.
Нашли тюленя на берегу? Звоните в АНО «Сердце Морей»: +7 (985) 385−23−71, +7 (906) 213−83−25, +7 (912) 299−05−50.