На Красноярской ТЭЦ-3 стартовали работы по дальнейшей модернизации системы газоочистки

На одной из самых современных станций России — красноярской ТЭЦ-3 (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) проектируют двухступенчатую систему газоочистки на водогрейном котле.
ТЭЦ-3 приступает к большой работе по модернизации системы газоочистки водогрейного котла КВТК-100−150−6. Это оборудование играет важную роль в обеспечении надежности системы теплоснабжения — котел обеспечивает потребителей теплом в том числе и в периоды низких температур.
В результате модернизации будет внедрена двухступенчатая система очистки. Взамен существующих мультициклонных установок, отвечающих за пылеулавливание, появятся современные — из композитных материалов.
«Надежность теплоснабжения и снижение нагрузки на экологию — главные цели, которым подчинены все производственные и технологические процессы на станции. Модернизация системы газоочистки водогрейного котла обеспечит полное соответствие работы оборудования высоким экологическим стандартам, закрепленным в информационно-технологическом справочнике по наилучшим доступным технологиям», — отмечает директор Красноярской ТЭЦ-3 Андрей Власов.
Запуск обновленного оборудования намечен на 1 квартал 2027 года. В настоящий момент начались работы по проектированию обновленной системы газоочистки. После положительного заключения начнутся монтажно-строительные работы. Напомним, на сегодняшний день Красноярская ТЭЦ-3 является одной из самых современных станций страны, работающих на твердом топливе.
В конце прошлого года здесь был введен в эксплуатацию второй энергоблок, полностью собранный предприятиями отечественной промышленности. Вырабатываемой им энергии достаточно для нужд целого микрорайона или крупного предприятия. Тогда же на станции запустили в работу новый электрофильтр со степенью очистки газов 99,7%. Такой же электрофильтр работает и на первом энергоблоке. После запуска второго энергоблока общий потенциал станции составляет 393 МВт.
Уже в первом квартале этого года производство электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 выросло на 45%: с 344 до 465 млн кВт*ч. Увеличение выработки электроэнергии придает новый импульс преображению Красноярска, жилищному строительству и служит надежным фундаментом для развития промышленности.
В настоящий момент Сибирская генерирующая компания реализует комплекс масштабных проектов, которые продолжают программу СГК по снижению нагрузки на окружающую среду в регионе, реализуемую с 2018 года. Основные направления этой системной работы на Общественно-экспертном совете по вопросам экологии при губернаторе Красноярского края представил генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский.
Так, на Назаровской ГРЭС началась масштабная экологическая модернизация, в результате которой планируется сокращение выбросов на 47%. В текущем году запланированы модернизация батарейно-циклонных золоуловителей на котлах 2-го энергоблока, обновление системы газоочистки центрального пылезавода и другие природоохранные мероприятия.
На Красноярской ГРЭС-2 в рамках программы модернизации газоочистного оборудования, которую СГК реализует с прошлого года, уже заменены БЦУ на энергоблоке № 7. В этом году запланирована замена батарейных циклонов, улавливающих твердые частицы из дымовых газов на котлах 6-го и 4-го энергоблоков. К 2030 году газоочистные установки будут заменены на всех 18 котлах станции, что приведет к значительному снижению нагрузки на окружающую среду.
На Красноярской ТЭЦ-1 готовятся к вводу в эксплуатацию 2 новых электрофильтров. Вместе с уже запущенными 13 фильтрами и новой высокой трубой это сокращает выбросы станции на 20%