На Красноярской ТЭЦ-3 стартовали работы по дальнейшей модернизации системы газоочистки

На Красноярской ГРЭС-2 в рамках программы модернизации газоочистного оборудования, которую СГК реализует с прошлого года, уже заменены БЦУ на энергоблоке № 7. В этом году запланирована замена батарейных циклонов, улавливающих твердые частицы из дымовых газов на котлах 6-го и 4-го энергоблоков. К 2030 году газоочистные установки будут заменены на всех 18 котлах станции, что приведет к значительному снижению нагрузки на окружающую среду.