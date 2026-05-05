МинЖКХ назвало три места, где белорусы могут выгуливать собак без штрафа

Перечень мест, где разрешено выгуливать собак, также определен законом. Владельцы могут гулять со своими питомцами в специально отведенных местах и на площадках, определенных местными властями. При этом местные исполнительные и распорядительные органы определяют число площадок для выгула собак по количеству зарегистрированных животных. То есть, чем больше собак зарегистрировано в районе, тем больше мест для их выгула там появится.