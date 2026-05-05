МинЖКХ назвало три места, где белорусы могут выгуливать собак без штрафа

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, где и как выгуливать собак в Беларуси по правилам, чтобы не получить штраф.
В МинЖКХ подчеркнули, что в Беларуси закон об ответственном обращении с животными дает право выгуливать животное на территориях, где это не запрещает законодательство.
При этом выгуливать собак строго запрещено на придомовых территориях, в местах, где установлены таблички «Выгул собак запрещен», общественных местах. В частности, к таким общественным местам относятся магазины, кафе и рестораны (кроме заведений, куда официально можно приходить с животными), школы и детские сады, общественные здания, парки и скверы, стадионы, рынки, фермы, другие объекты с установленным запретом на посещение с животными.
Перечень мест, где разрешено выгуливать собак, также определен законом. Владельцы могут гулять со своими питомцами в специально отведенных местах и на площадках, определенных местными властями. При этом местные исполнительные и распорядительные органы определяют число площадок для выгула собак по количеству зарегистрированных животных. То есть, чем больше собак зарегистрировано в районе, тем больше мест для их выгула там появится.
Кроме того, в Беларуси разрешено выгуливать собак на пустырях и в лесопарках, соблюдая установленные правила.
Напомним, налог на собак в Минске будет начисляться всем владельцам, независимо от факта регистрации животного с 1 июля 2026.
