В водохранилище в Ростовской области обнаружили 144 незаконных раколовки

В Соколовском водохранилище из незаконных ловушек извлекли и вернули в естественную среду свыше 4 тыс. раков. Как сообщили в региональном управлении МВД, в ходе совместного рейда правоохранителей и инспекторов рыбоохраны было обнаружено 144 раколовки, установленные с нарушением закона.