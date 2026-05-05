В водохранилище в Ростовской области обнаружили 144 незаконных раколовки

В Соколовском водохранилище из незаконных ловушек извлекли и вернули в естественную среду свыше 4 тыс. раков. Как сообщили в региональном управлении МВД, в ходе совместного рейда правоохранителей и инспекторов рыбоохраны было обнаружено 144 раколовки, установленные с нарушением закона.

Для осмотра акватории и выявления скрытых снастей специалисты задействовали служебные катера и беспилотные летательные аппараты. Все ловушки изъяли, а членистоногих выпустили в воду. Отмечается, что предотвращенный ущерб мог составить более 1 млн руб.

В настоящее время личности причастных к организации нелегального промысла устанавливаются сотрудниками новошахтинского отдела полиции.