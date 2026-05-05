В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ погиб человек, еще 12 ранены

Вследствие атак беспилотников в городе Шебекино пострадал легковой автомобиль, также огнем поврежден частный дом. В поселке Маслова Пристань пострадал легковой автомобиль, в поселке Поляна — инфраструктурный объект, в селе Архангельское — частный дом. В селе Верхнеберезово поврежден частный дом, в селе Доброе — предприятие, в селах Графовка и Зиборовка — инфраструктурные объекты, в селе Красная Поляна — автомобиль. В селе Максимовка огнем поврежден автомобиль и посечен частный дом. В селе Мешковое пострадали частный дом и автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Ржевка — коммерческий объект и три легковых автомобиля. В хуторе Ржавец поврежден инфраструктурный объект. Также ночью в селе Графовка от атаки дрона пострадал легковой автомобиль, еще сгорела надворная постройка.