Региональные власти вышли в дело о банкротстве Дмитрия Дзепы за изъятием ОКН

Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области подало заявление об изъятии ОКН из собственности предпринимателя Дмитрия Дзепы. Речь идет о трех старых расселенных домах на Грузинской улице, которые без ведома собственника были признаны объектами культурного наследия. Ранее региональные власти пытались изъять эти объекты вместе с земельными участками по 73-ФЗ в судах общей юрисдикции.

Однако поскольку Дмитрий Дзепа сейчас проходит процедуру личного банкротства, все его имущество, не изъятое по антикоррупционному иску прокурора, попало в конкурсную массу. Поэтому гражданские суды отказали органу власти в рассмотрении исков, и управление госохраны обратилось в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве предпринимателя.

Четвертый его объект, расселенный многоквартирный дом на Большой Покровской, 35Д, также проходит через судебные процедуры. Сначала Нижегородский райсуд по иску Дмитрия Дзепы признал незаконным введенный мэром Нижнего Новгорода режим ЧС для реквизиции дома. Однако областной суд отменил это решение и оставил режим в силе, коммерсант намерен обжаловать его в кассации.

Что касается самого Дмитрия Дзепы, как ранее писал «Ъ-Приволжье», ему прямо на больничной койке предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при исполнении старых инвестконтрактов. Обвиняемого нижегородца суд ограничил в сроках ознакомления с материалами расследования. По словам адвоката, на прочтение 59 томов уголовного дела, по мнению суда, хватит 17 дней, включая выходные. Сегодня следователь планирует вручить коммерсанту обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в Нижегородский райсуд.

