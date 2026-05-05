Региональные власти вышли в дело о банкротстве Дмитрия Дзепы за изъятием ОКН

Что касается самого Дмитрия Дзепы, как ранее писал «Ъ-Приволжье», ему прямо на больничной койке предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при исполнении старых инвестконтрактов. Обвиняемого нижегородца суд ограничил в сроках ознакомления с материалами расследования. По словам адвоката, на прочтение 59 томов уголовного дела, по мнению суда, хватит 17 дней, включая выходные. Сегодня следователь планирует вручить коммерсанту обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в Нижегородский райсуд.