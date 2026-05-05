Жители Нижегородской области отдали мошенникам 40 млн рублей за неделю

Чаще всего аферисты использовали схему «Звонок от службы безопасности банка».

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у нижегородцев более 40 млн рублей за неделю с 27 апреля по 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В основном аферисты звонили жителям области под видом службы безопасности банка. Также они обманывали граждан при онлайн-покупках и при предложениях дополнительного заработка.

Одной из жертв злоумышленников стала 85-летняя нижегородка. Аферисты убедили пожилую женщину, что от ее имени финансируется недружественная страна. Для сохранения всех накоплений пенсионерка перевела на «безопасный» счет 133 110 рублей.

Также лишился денег из-за мошенников 44-летний житель Балахны. Его заинтересовало объявление о продаже автомобильных дисков и шин. Лжепродавец потребовал внести полную предоплату, на что потерпевший согласился. Оплаченный заказ мужчина так и не получил.

Крупную сумму отдала мошенникам и жительница Заволжья. Аферист связался с ней через мессенджер и предложил вложить деньги в инвестиционный проект для получения прибыли. Желая разбогатеть, женщина перевела 200 000 рублей на указанные счета и получила 4 673 рубля «дохода». Доверившись мошенникам, она продолжала отправлять средства. За три месяца она лишилась 595 400 рублей, а попытка вывести вложения закончилась неудачей.

Ранее мы писали, что нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 10 млн рублей.