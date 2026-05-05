Жители Нижегородской области отдали мошенникам 40 млн рублей за неделю

Крупную сумму отдала мошенникам и жительница Заволжья. Аферист связался с ней через мессенджер и предложил вложить деньги в инвестиционный проект для получения прибыли. Желая разбогатеть, женщина перевела 200 000 рублей на указанные счета и получила 4 673 рубля «дохода». Доверившись мошенникам, она продолжала отправлять средства. За три месяца она лишилась 595 400 рублей, а попытка вывести вложения закончилась неудачей.