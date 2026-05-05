Студенты Хабаровского края получили 8 медалей на чемпионате по профмастерству

Сборная Хабаровского края завоевала 22 награды на межрегиональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В состязаниях приняли участие около 7 тыс. победителей региональных этапов из всех 89 регионов страны, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Соревнования прошли на площадках 32 субъектов РФ. В Хабаровском крае площадкой выступил Вяземский лесхоз техникум им. Н. В. Усенко, собравший сильнейших представителей 18 субъектов России. Количество компетенций увеличилось до 280, что на 26 позиций больше, чем в прошлом году.
Среди достижений сборной региона — золотые медали в компетенциях «Лесная таксация» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», серебряные награды в компетенциях «Инженерия лесопользования и лесовосстановления», «Акушерское дело», «Моушн дизайн», «Фотография», бронзовые медали в компетенциях «Спасательные работы» и «Управление экскаватором».
Студентка Амурского политехнического техникума Ника Бурлачук представила регион в компетенции «Лабораторный химический анализ». Участникам требовалось выполнить сложные задания, включая комплексонометрическое определение свинца и висмута в смеси, а также фотометрическое определение бихромат и перманганат ионов.
Финал чемпионата «Профессионалы» пройдёт в трёх городах. В мае-июне Нижний Новгород примет состязания по компетенциям креативных индустрий и ИТ, в августе Калуга станет площадкой для промышленных компетенций, а в декабре Санкт Петербург примет соревнования по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий.
