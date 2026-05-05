Музей Москвы попросил зрителей распечатывать билеты из-за ограничений связи.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Музей Москвы обратился к зрителям с просьбой заранее приобретать и сохранять в памяти телефона билеты или распечатывать их перед визитом в музей в связи с ограничениями связи в Москве с 5 по 9 мая.