«Атлантису» разрешили построить зерноперерабатывающий комплекс в Багратионовском районе

Зерноперерабатывающий комплекс построят на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057, в 2,3 км от пос. Победа. Он предназначен для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Его уточненная площадь составляет 300 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 1,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 17 октября 2029 года.