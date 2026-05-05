Метростроевцы почти завершили подготовку плиты для тоннелепроходческих щитов

Плита для монтажа тоннелепроходческих щитов на будущей станции метро «Горьковская» практически готова в Нижнем Новгороде. Накануне на стройплощадке строители заливали бетонную смесь в заранее подготовленный металлический каркас лотка.
Всего рабочие уложили 700 кубических метров — это более 70 бетоновозов.
Ранее в течении двух недель на площадке «вязали» конструкцию, на которую ушло 123 тонны металла. После набора определенной прочности здесь начнутся работы по монтажу ложе и направляющих путей для тоннелепроходческих щитов.
Напомним, что на стройплощадке около станции метро «Горьковская» начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Сейчас метростроевцы монтируют специальные «юбки» щита, которые защищают его от проникновения земных вод и поддерживают герметичность конструкции. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.
