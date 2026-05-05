Директор Пермской галереи получила звание заслуженного работника культуры

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян стала заслуженным работником культуры РФ, сообщили в соцсетях музея.
Награда стала признанием более чем 40-летней профессиональной деятельности женщины. За время её работы галерея реализовала десятки крупных выставочных проектов федерального и международного уровней, создала образовательные и инклюзивные программы.
При её участии ведётся системная работа по сохранению и развитию коллекции, расширяется сотрудничество с культурными институциями региона и страны. Отдельное достижение — переезд галереи в новое здание и создание совершенно новых экспозиций.
Почётное звание присваивается специалистам с опытом не менее 20 лет за личные заслуги в популяризации культуры, сохранении наследия и подготовке кадров.
«Поздравляем Юлию Борисовну с заслуженным признанием!», — написали коллеги.