В граничащем с Красноярским краем регионе впервые объявили режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе — регионе, который граничит с Красноярским краем в районе Туруханского и Енисейского округов, — впервые ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, пишет «Вестник Сургутского района».
По его словам, все ответственные службы перевели в режим повышенной готовности. Жителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. При ракетной опасности нужно оставаться дома или уйти в укрытие — капитальное здание, подземный переход или паркинг. Не выходить на улицу и не покидать безопасное место до сигнала «Отбой». Также возможны ограничения связи и интернета. Запрещено трогать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Режим ракетной опасности продержался менее часа, около 40 минут, после чего его отменили.
Югра находится примерно в двух тысячах километров от границы с Украиной. Регион также граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, Тюменской, Томской, Свердловской областями и Республикой Коми.
Фото на главной: magnific.com.
