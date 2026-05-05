Крайне редкий орден Святого Георгия выставлен на торги за огромную сумму

Как сообщает аукционный дом «Литфонд», орден изготовлен специально для Георгиевских наверший образца 1867−1875 годов. Его вес 56,01 грамма. Изготовлен из золота, есть эмаль.
На оборотной стороне ушка ордена проставлены клейма Санкт-Петербургской пробирной палаты, год выпуска «1869» и пробирное клеймо «56». Главное отличие этого ордена — его специально изготовили для Георгиевских наверший образца 1867−1875 годов. Именно тогда они стали выпускаться поставщиками Капитула императорских и царских орденов. Капитул орденов — это административный орган в Российской империи, который занимался управлением наградной системой, включая изготовление, вручение, контроль за их соблюдением.
Всего до 1917 года изготовили около 100 экземпляров Георгиевских наверший образца 1867−1875 годов.
В «Литфонде» отмечают, что знаки ордена Святого Георгия 1-й степени крайне редки. Лот имеет особую культурную, историческую и музейную ценность.
Орден Святого Георгия (полное название — Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия) — высшая военная награда Российской империи. Его девиз: «За службу и храбрость».
Знак ордена — золотой крест с лучами, покрытыми белой эмалью. В центральном круглом медальоне знака на розовом (с 30-х годов XIX века — красном) фоне помещалось изображение святого Георгия на коне, поражающего копьем змея. Лента ордена была с чередующимися тремя черными и двумя желтыми (в дальнейшем — оранжевыми) полосами.
Учрежден 26 ноября (7 декабря) 1769 года императрицей Екатериной II для награждения офицеров и генералов российской армии за храбрость и военное искусство. После Октябрьской революции 1917 года орден упразднили. В 2000 году орден Святого Георгия восстановили в качестве высшей военной награды России. Имеет четыре степени.
За всю историю существования ордена Святого Георгия полных георгиевских кавалеров, имеющих все четыре степени ордена, было лишь четверо: генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов, Михаил Барклай де Толли, Иван Паскевич и Иван Дибич-Забалканский.