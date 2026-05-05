Арендатора квартиры в Нижнем Новгороде задержали за работу на мошенников

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции обнаружили в съемной квартире сим-бокс на 128 слотов, который мошенники использовали для обмана граждан. Арендовал квартиру и работал с оборудованием для незаконного пропуска трафика 29-летний уроженец Владимирской области.

Возбуждено уголовное дело по 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Арендатор квартиры задержан, у него изъяли сим-бокс, роутер, элемент питания, 32 антенны, два мобильных телефона, ноутбук и банковскую карту.

Полицейские выяснили, что злоумышленник в начале апреля получил в мессенджере предложение о подработке. Переехав в Нижний Новгород, он нашел съемную квартиру с Wi-Fi и роутером. Аренду квартиры оплачивали «работодатели». Ежедневно за работу с оборудованием злоумышленник получал по 7 тыс. руб.

Задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Вину он признал и раскаялся в содеянном. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.