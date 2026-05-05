Сборная Красноярского края — вторая на чемпионате России по северному многоборью

Сборная Красноярского края по северному многоборью завоевала серебряные медали в общекомандном зачёте на чемпионате России, который состоялся в Алуште, Республика Крым. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 11 регионов страны. Атлеты соревновались в пяти дисциплинах: тройной национальный прыжок; бег с палкой; метание маута на хорей; прыжки через нарты; метание топора на дальность. Красноярские спортсмены выступили во всех видах программы. Особенно отличились: Кирилл Кузаков — победитель в общем зачёте по сумме многоборья. Эдуард Комаров — золото в прыжках через нарты. Даниил Кузаков — серебро в прыжках через нарты. Екатерина Миллер — серебро в метании маута на хорей. Дмитрий Байкалов — бронза в метании маута на хорей. Чемпионат России по северному многоборью традиционно считается главным стартом года и собирает как опытных мастеров, так и молодых перспективных спортсменов, отметили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. Напомним, 30 апреля в Красноярском крае впервые отметили новый праздник — День малочисленных народов России.