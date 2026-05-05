«А чего вы тут стоите? Вы Филипп?»: Киркоров рассказал, как принял крещение во время гастролей в Калининграде

Певец поделился воспоминаниями на шоу «Секрет на миллион».

Источник: Клопс.ru

Филипп Киркоров рассказал, как принял крещение во время гастролей в Калининграде. Воспоминаниями поп-король поделился в шоу «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

По словам певца, он крестился в 1989 году в возрасте 20 лет. Киркоров приехал на гастроли в Калининград, но в гостинице его никто не встретил. Будущий народный артист стоял на пороге гостиницы, где его заметила «красивая дама» — Ольга Новожилова.

«А меня только недавно к телевизору показали. Она меня узнала, говорит: “А чего вы тут стоите? Вы Филипп?” Я говорю: “Да, у меня машина не пришла, мне надо на концерт ехать”. А я тогда без костюмера, ещё сам с кофриком», — рассказал Киркоров.

Калининградка согласилась подвезти певца, они подружились. После концерта женщина предложила показать гостю город — а заодно и недавно открывшуюся Свято-Никольскую церковь.

«Она говорит: “Это вот наш храм. Кстати, ты крещёный? Нет? Надо покреститься!”» — вспомнил певец.

Киркоров согласился, и Ольга даже помогла ему сделать золотой крестик. Певец признался, что относится к религии серьёзно, но посты не соблюдает. «Грешен», — добавил он.

Филипп Киркоров приедет с концертом (6+) в Калининград 31 июля. В последний раз в регионе артист выступал 10 лет назад, в 2016-м. Билеты без комиссии можно приобрести на «Клопс Афише».

