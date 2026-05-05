Политолог Коршунов: США оказались в иранской ловушке

«Я думаю, ни та, ни другая сторона. Оман пытается сохранить нейтралитет — это соответствует его долгосрочной стратегии. Он действует как классический “малый посредник”, своего рода дипломатический мост. Стоит отметить, что Оман выступил с критикой действий США в этом конфликте. Но при этом для Ирана, конечно, было бы логично попытаться превратить Оман из просто посредника в регионального партнёра. Например, убедить Маскат поддержать механизм взимания пошлин с судов, которые проходят через Ормузский пролив. Если бы это произошло, Оман де‑факто легитимизировал бы иранскую блокаду — и превратился бы уже не в посредника, а в соучастника. Но это вряд ли отвечает интересам самого Омана. Последние данные свидетельствуют: Оман намерен и дальше придерживаться нейтралитета».