Политолог Коршунов: США оказались в иранской ловушке

Заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова в беседе с корреспондентом ИА «Время Н» высказал свое мнение о конфликте на Ближнем Востоке.
«После мощной вспышки в конце февраля 2026 года сейчас мы наблюдаем гибридное противостояние по приницпу “ни мира, ни войны”. Хрупкое перемирие без политического урегулирования. Начиная с апреля, прямые боевые столкновения фактически прекратились. Однако сохраняются блокада, взаимные угрозы и переговорное давление», — отметил он. «Важно понять главное: ни одна из сторон сегодня не способна навязать решающую победу. Иран делает ставку на время — это классическая стратегия более слабой державы перед мощным центром силы. Расчёт прост: утомить американцев и мировое сообщество. В это же время обе стороны используют период относительного затишья, чтобы наращивать свой потенциал и готовиться к возможному обострению», — добавил политолог.
По словам Дмитрия Коршунова, в глобальном контексте этот конфликт вновь обнажил и усилил глубинные противоречия между США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой. И, даже если события вскоре сместятся в сторону деэскалации, то сама опасность новых кризисов безопасности в будущем никуда не исчезнет.
Эксперт уточнил, что данный конфликт ускоряет формирование многополярного Ближнего Востока. Россия, Китай, Турция усиливают своё влияние. США же показали свою неспособность к быстрой победе, и региональные державы начинают искать опору уже на новые центры силы.
На вопрос, кто все-таки контролирует роль Омана — США или Иран, эксперт ответил:
«Я думаю, ни та, ни другая сторона. Оман пытается сохранить нейтралитет — это соответствует его долгосрочной стратегии. Он действует как классический “малый посредник”, своего рода дипломатический мост. Стоит отметить, что Оман выступил с критикой действий США в этом конфликте. Но при этом для Ирана, конечно, было бы логично попытаться превратить Оман из просто посредника в регионального партнёра. Например, убедить Маскат поддержать механизм взимания пошлин с судов, которые проходят через Ормузский пролив. Если бы это произошло, Оман де‑факто легитимизировал бы иранскую блокаду — и превратился бы уже не в посредника, а в соучастника. Но это вряд ли отвечает интересам самого Омана. Последние данные свидетельствуют: Оман намерен и дальше придерживаться нейтралитета».
