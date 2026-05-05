Названы популярные имена новорожденных в Красноярском крае в апреле

Чаще всего новорождённых мальчиков называли Михаилами, а девочек — Софиями.

Специалисты красноярского ЗАГСа подвели итоги апреля и составили пятёрку самых востребованных имён для младенцев.

Топ-5 мужских имён: Михаил, Артём, Александр, Мирон, Иван. Примечательно, что Иван вытеснил из пятёрки Дмитрия.

Топ-5 женских имён: София, Анна, Варвара, Ева, Мирослава. Отмечается, что Варвара, в свою очередь, заняла место Виктории.

Кроме того, статистики зафиксировали редкие имена месяца: у мальчиков — Яхья и Тарон, у девочек — Эльза и Айя.

Ранее мы сообщали, что 395 малышей родились в красноярском перинатальном центре в апреле.