Названы популярные имена новорожденных в Красноярском крае в апреле

Специалисты красноярского ЗАГСа подвели итоги апреля и составили пятёрку самых востребованных имён для младенцев.
Топ-5 мужских имён: Михаил, Артём, Александр, Мирон, Иван. Примечательно, что Иван вытеснил из пятёрки Дмитрия.
Топ-5 женских имён: София, Анна, Варвара, Ева, Мирослава. Отмечается, что Варвара, в свою очередь, заняла место Виктории.
Кроме того, статистики зафиксировали редкие имена месяца: у мальчиков — Яхья и Тарон, у девочек — Эльза и Айя.
Ранее мы сообщали, что 395 малышей родились в красноярском перинатальном центре в апреле.