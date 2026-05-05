С погибшим при шторме застройщиком Александром Назаровым простятся 6 мая

Прощание с Александром Назаровым пройдёт в Светлоярском районе Волгоградской области 6 мая. Известный застройщик погиб во время шторма 24 апреля. Вместе с ним в перевернувшейся лодке находились ещё трое мужчин. Никто из них не выжил.
Похороны бизнесмена пройдут на его малой родине, в Светлом Яре. Проститься с ним можно будет в 10:00.
Двоих из погибших в том трагическом происшествии уже проводили в последний путь. Одного из мужчин похоронили в Светлом Яре, другого — в Волгограде. Третьего участника роковой речной прогулки кремировали. Местом его последнего упокоения стало Троекуровское кладбище в Москве.
