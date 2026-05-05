В Воронеже похитители человека получили 42 года колонии на пятерых

Злоумышленники вымогали у мужчины деньги.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже суд вынес приговор пятерым мужчинам в возрасте от 31 до 49 лет за похищение человека и вымогательство у него 3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 5 мая.

По версии следствия, в апреле 2024 года осуждённые, находясь у дома на улице Перевёрткина в столице Черноземья, силой посадили жителя Москвы в автомобиль и перевозили его по разным местам города. Под угрозами злоумышленники требовали у своей жертвы деньги, а затем проникли в квартиру похищенного. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший был вынужден передать нападавшим около 3 млн рублей. После того, как злоумышленники получили деньги, они освободили мужчину и скрылись.

Спустя три месяца все пятеро нападавших были задержаны. Их заключили под стражу. В ходе расследования было установлено, что 32-летний осуждённый под угрозой применения насилия также требовал у другого человека передать ему право собственности на нежилое помещение в центре Воронежа стоимостью свыше 1 млн рублей. Однако злоумышленник не смог завладеть имуществом, поскольку уже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На предварительном следствии фигуранты добровольно возместили ущерб в сумме 800 тысяч рублей. На имущество участников банды был наложен арест на общую сумму около 27 млн рублей.

Фигуранта дела суд отправил в колонию строгого режима на десять лет со штрафом в 100 тысяч рублей. Остальных — на восемь лет, троих из них также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал у участников банды принадлежащие им автомобиль и средства связи.