Калининград примет первую ярмарку вакансий сельхознаправления

Первая ярмарка вакансий сельхознаправления пройдет 14 и 15 мая в Калининграде. В ДК Железнодорожников ждут школьников, абитуриентов, студентов и выпускников, планирующих сделать карьеру в агропромышленном комплексе региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ребят познакомят с ведущими аграрными предприятиями нашей области, они смогут определиться с местом работы, даже заключить контракт с предприятием на обучение. Отметим, для школьников это хорошая возможность найти и подработку на лето.
В программе двух дней квесты, мастер-классы и образовательный лекторий, памятные подарки.
Время работы ярмарки вакансий:
— 14 мая с 10:00 до 20:00;
— 15 мая с 10:00 до 16:00.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.