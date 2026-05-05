Три рейса задерживаются в международном аэропорту Нижнего Новгорода

Три авиарейса задержаны в международном аэропорту Нижнего Новгорода во вторник, 5 мая. Всему виной — продолжающиеся ограничения на использование воздушного пространства, которые были введены накануне вечером, сообщили в пресс-служба аэропорта.
Согласно онлайн-табло, сейчас не могут вылететь рейсы в Хургаду, Шарм Эль Шейх, Санкт-Петербург, Москву, Оренбург. Один из вылетов в северную столицу и вовсе отменили.
Несмотря на длительную задержку рейсов, ситуация в аэропорту остается под контролем. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Им предоставили воду, питание, сиденья и спальные матрасы. Напомним, что план «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту вчера вечером, 4 мая, около 23:48. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
